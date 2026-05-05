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Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 6 maggio 2026: amara sorpresa per Marina

Le trame di UPAS di mercoledì 6 maggio 2026: la Giordano pazza di gelosia per la vicinanza tra Roberto e Greta. Gianluca di nuovo a rischio per colpa del padre

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Redazione

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Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6943.

Dove eravamo rimasti il 5 maggio 2026

Dopo i giorni passati insieme, Alberto e Anna sono sempre più presi l’uno dall’altra, nonostante il senso di colpa dell’uomo nei confronti del figlio. Ma un incontro inatteso potrebbe far precipitare le cose. Alle spalle di Eduardo, Angelo proverà a portare avanti il piano stabilito con Stella e Rino per mettere a segno il colpo a Palazzo Palladini. Nel frattempo Roberto e Michele discutono della strategia da adottare per la radio, mentre Cristina prova a recuperare il rapporto con Leo.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 6 maggio 2026

Il confronto inatteso tra Anna e Gianluca sotto casa, ascoltato da Alberto, riapre ferite mai rimarginate e spinge Gianluca a isolarsi, facendo temere al padre una nuova ricaduta. Cristina chiede a Greta di aiutarla, schierandosi contro la decisione del padre di farle cambiare scuola: una scelta che riaccende lo scontro tra i genitori e la gelosia di Marina, che mal digerisce le intrusioni dell’ex rivale. Intanto il pranzo organizzato per riavvicinare il duo Massaro-Gerry a Bice parte sotto pessimi auspici, ma lo champagne scioglie le difese di Bice e riaccende una possibilità.

Le trame di Un posto al sole del 5 maggio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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