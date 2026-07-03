Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 6 luglio 2026: Damiano va all'attacco
Le trame di UPAS di lunedì 6 luglio 2026: Renda prende l'iniziativa contro l'ispettore Grillo, non si torna più indietro. Cristina dice addio a Ferri
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.986.
Dove eravamo rimasti il 3 luglio 2026
Nauseata da quanto appreso su Eduardo e schiacciata dai sensi di colpa per le bugie che sta dicendo a Clara, Rosa fa un disperato appello a Damiano, che nel frattempo vorrebbe affrontare Grillo per quello che ha cercato di fare contro la propria famiglia. La notizia che la speaker Ambra Mancini, su cui Roberto puntava, passerà alla concorrenza provoca un nuovo confronto tra lui e Michele. Rossella ha l’occasione di partecipare a un congresso medico, che le consentirebbe di prendere contatti per una sua eventuale esperienza all’estero, ma il desiderio di restare accanto a Nunzio sembra raffreddare quella prospettiva.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 6 luglio 2026
Alla vigilia di una difficile decisione, Damiano ripensa a tutti i momenti della sua amicizia con Eduardo, poi affronta il suo nemico numero uno. Cristina si appresta ad annunciare al padre che ha intenzione di trasferirsi dalla madre: come reagirà Ferri? Nel frattempo, un’altra notizia sulla nuova radio di Stefano Mori provoca l’irritazione dell’imprenditore e la gelosia di Marina.
Le trame di Un posto al sole del 3 luglio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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