Un posto al sole, anticipazioni 6 gennaio: la pensione di Raffaele cambia tutto. Il pentimento choc di Ornella

Le trame di Un Posto al Sole di martedì 6 gennaio 2026: Damiano è sempre più preoccupato, Eduardo si avvicina al mondo di Stella e tra Ornella e Raffaele affiorano nuovi dubbi.

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, oggi, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6857.

Dove eravamo rimasti con Un Posto al Sole

Dopo aver compiuto la sua scelta tra aiutare Damiano o salvare Stella, Eduardo, proprio quando sta per iniziare a lavorare a Palazzo Palladini, riceve una proposta destinata a mettere in discussione l’intero e faticoso percorso di redenzione intrapreso finora. Nel frattempo Cotugno si improvvisa baby sitter per Lollo: un’iniziativa che Guido e Mariella non possono immaginare quanto possa trasformarsi in una sequenza di guai.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 6 gennaio 2026

Damiano, nervoso per lo stagnare delle indagini sui furti, teme le ritorsioni di Grillo. Eduardo è sempre più proiettato verso il mondo di Stella. In Ornella nasce qualche dubbio sulle scelte fatte, soprattutto a causa del modo in cui Raffaele sta vivendo i suoi primi giorni da pensionato. Quest’ultimo invece sembra ormai convinto della sua nuova vita da pensionato, ignorando la sorpresa che gli amici hanno in serbo per lui.

Le trame di Un posto al sole del 5 gennaio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

