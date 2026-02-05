Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 6 febbraio 2026: Raffaele finisce nei guai per colpa di Whoopi
Le trame di UPAS di venerdì 6 febbraio 2026: una richiesta di Mrs Price mette in difficoltà il portiere. Eduardo deve decidere se tornare a essere un delinquente
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6880.
Dove eravamo rimasti il 5 febbraio 2026
Nella puntata precedente, Eleanor si è confidata con Raffaele chiedendogli aiuto. Mariella e Guido hanno affrontato con ironia le manie di Bice, tra shopping compulsivo e solitudini mascherate, mentre al Caffè Vulcano l’arrivo di Lorenza come nuova cameriera ha spento le speranze di Gianluca, che ha trovato conforto nel padre Alberto.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 6 febbraio 2026
Rosa e Clara sono felici perché tutto sembra filare per il meglio. Eduardo è chiamato a una scelta cruciale: decidere se varcare o meno la linea di demarcazione tra ciò che è giusto e ciò che non lo è. Incapace di dire di no alla sua amica americana, Raffaele porta a termine l’incarico richiestogli, ma proprio Rosa, involontariamente, potrebbe metterlo in difficoltà. Intanto Gianluca è sempre più intrigato da Anna e la loro conoscenza si fa via via più complice, mentre Alberto prende di mira la nuova cameriera in prova al Vulcano per un discutibile senso di rivalsa.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
