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Un posto al sole, anticipazioni lunedì 6 aprile 2026: Cristina scatena il caos a Pasquetta a Palazzo Palladini (ma non è sola)

Le trame di Un Posto al Sole per lunedì 6 aprile 2026: Pasquetta a Palazzo Palladini tra provocazioni e una festa che rischia di degenerare.

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Redazione

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Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6921.

Dove eravamo rimasti il 3 aprile 2026

Clara corre in ospedale con Nunzia; Eduardo, pronto a entrare in azione col resto della banda, si troverà davanti a un difficile dilemma. Renato, deciso a convincere Raffaele a non partire per Pasqua, cercherà di costringerlo a cambiare i suoi programmi. Un’incomprensione con i suoi collaboratori darà modo a Michele di riflettere sulle difficoltà del suo nuovo ruolo in radio.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 6 aprile 2026

È il giorno di Pasquetta: Rosa e Damiano dovranno resistere alle provocazioni di Grillo, trovando conforto nel calore familiare. Giulia e Luca lo trascorreranno in compagnia di Nunzio, Jimmy e Bianca, ma anche di Renato e Monica, la cui interazione potrebbe rivelarsi esplosiva. Le vere scintille si vedranno però in cortile: alla festa organizzata da Cristina e dai suoi amici accadrà qualcosa di imbarazzante e pericoloso.

Le trame di Un posto al sole del 3 aprile 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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