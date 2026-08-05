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Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 6 agosto 2026: il dramma di Clara

Tutte le trame disponibili per giovedì 6 agosto 2026: tensioni familiari in primo piano e il duello tra Massaro e il barone Cotugno

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Redazione

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7009.

Dove eravamo rimasti il 5 agosto 2026

Per la puntata di mercoledì 5 agosto 2026 (episodio 7008) le anticipazioni indicano che Manuel continua a insistere per passare del tempo con lo zio Eduardo e la sua famiglia. Clara comincia a sospettare che dietro la ritrosia di Rosa ad accontentarlo si celi un motivo serio di cui lei non è a conoscenza. L’aggravarsi della malattia di Luca preoccupa tutti e mette a dura prova Giulia. Rossella si sente sempre più in colpa verso Gianluca per avergli mentito. Niko, felice che il figlio in vacanza si sia divertito, deve decidere se parlargli o meno della psicoterapia che dovrà iniziare a settembre.

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Le trame di Un posto al sole del 4 agosto 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 6 agosto 2026

Per la puntata di giovedì 6 agosto 2026 (episodio 7009) le anticipazioni indicano che, dopo aver capito che Rosa le sta nascondendo qualcosa su Eduardo, Clara, decisa a scoprire cosa sta succedendo, si vedrà crollare il mondo addosso. Nonostante il tentativo di Giulia di mediare, le tensioni tra Diego e Ida riaffiorano nuovamente. Bice si pavoneggia nel sentirsi contesa tra due uomini: è arrivato il giorno del duello tra Massaro e il barone Cotugno, ma resta da vedere come andrà a finire.

Le trame di Un posto al sole del 5 agosto 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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