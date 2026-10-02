Un posto al sole, Damiano piomba in una crisi profonda: non se lo perdona
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 5 ottobre 2026: quanto successo nello scantinato con Grillo devasta il poliziotto. Intanto Raffaele e Renato litigano
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.041.
Dove eravamo rimasti il 2 ottobre 2026
Dopo il colpo di pistola esploso nello scantinato, Rosa e Clara, ignare, sono ancora in trepidante attesa di avere notizie di Damiano e Eduardo. La folle e delirante iniziativa di Grillo, tesa a farsi giustizia da solo, sfocerà in un tragico e inaspettato epilogo.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 5 ottobre 2026
Damiano è sempre più in crisi con se stesso e Rosa sembra iniziare a intuire ciò che sta accadendo. Giulia è pronta a comunicare a Niko e Manuela una bella notizia che riguarda lei e Luca, ma i problemi di De Santis sono ormai una realtà quotidiana con cui fare i conti. Nel frattempo, la massima "Chi è causa del suo mal, pianga se stesso" è quella che Raffaele dovrebbe tenere a mente quando scherza con Renato, perché le sue burle rischiano di ritorcersi contro di lui.
Le trame di Un posto al sole del 2 ottobre 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.
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