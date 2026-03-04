Trova nel Magazine
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 5 marzo 2026: è crisi nera tra Diego e Ida

Le trame di UPAS di giovedì 5 marzo 2026: tra i due innamorati la tensione è forte, come tra Ornella e Raffaele. Rossella in difficoltà al lavoro e gemelle "spiate"

Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6899.

Dove eravamo rimasti il 4 marzo 2026

Con il matrimonio imminente, è il momento per Manuela di trovare l’abito da sposa, e non sarà semplice. Intanto, qualcuno sembra molto interessato alla vita delle gemelle. Cristina è ancora traumatizzata per l’incidente, Roberto non sembra in grado di stare vicino alla figlia. Gli sforzi di Raffaele per accorciare le distanze con Ornella per un attimo paiono avere successo, ma non bastano a risolvere i problemi della coppia.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 5 marzo 2026

Permane un clima di tensione tra Raffaele e Ornella; Diego dovrà affrontare di nuovo una situazione difficile con Ida. Manuela e Micaela si scontreranno in un’altra delle loro abituali liti, mentre un uomo misterioso mostra interesse per le loro vite. Divisa tra i suoi doveri in ospedale e il desiderio di crescere professionalmente, Rossella si troverà a riflettere.

Le trame di Un posto al sole del 4 marzo 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

