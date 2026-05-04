Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 5 maggio 2026: Alberto e Anna, passione incontenibile
Le trame di Un Posto al Sole per martedì 5 maggio 2026: l'avvocato e la restauratrice si legano sempre di più. Angelo porta avanti il piano del furto a Palazzo
Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6942.
Dove eravamo rimasti il 4 maggio 2026
Dopo l’ennesimo e umiliante rifiuto da parte di Eduardo, Stella decide di schierarsi con lo zio e il fratello. Gianluca apprende che il padre gli ha mentito; il racconto della triste storia del fratello di Anna sembra rafforzare il legame tra la ragazza e Alberto. Intanto Guido e Mariella si preparano a fare i mediatori di pace tra Massaro, Gerry e Bice: un compito che si preannuncia fin da subito molto impegnativo.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 5 maggio 2026
Dopo i giorni passati insieme, Alberto e Anna sono sempre più presi l’uno dall’altra, nonostante il senso di colpa dell’uomo nei confronti del figlio. Ma un incontro inatteso potrebbe far precipitare le cose. Alle spalle di Eduardo, Angelo proverà a portare avanti il piano stabilito con Stella e Rino per mettere a segno il colpo a Palazzo Palladini. Nel frattempo Roberto e Michele discutono della strategia da adottare per la radio, mentre Cristina prova a recuperare il rapporto con Leo.
Le trame di Un posto al sole giorno per giorno.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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