Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 5 giugno 2026: Diego e Lorenza "pericolosamente" vicini
Le trame di Un posto al sole di venerdì 5 giugno 2026: mentre tra Rosa e Damiano scoppia una lite furibonda, i due ragazzi del Vulcano sono sempre più in sintonia
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6965.
Dove eravamo rimasti il 4 giugno 2026
Rosa è preoccupata di perdere l’anno a causa delle numerose assenze a scuola. Damiano decide di farle una romantica sorpresa, ma non tutto andrà secondo i piani. Per Cristina è arrivato il momento di affrontare una nuova interrogazione. Marina, intanto, è in attesa che Stefano porti avanti il loro piano. La vacanza a Barcellona non sembra aver aiutato Raffaele ed Ornella a riavvicinarsi.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 5 giugno 2026
Rosa vorrebbe riconciliarsi con Damiano, ma lui fa una scoperta che lo amareggia e i due finiscono per avere un durissimo scontro. Diego e Lorenza sono sempre più pericolosamente complici. Niko e Manuela si interrogano sulla ‘fissa’ di Jimmy per i pesi e l’allenamento fisico.
Le trame di Un posto al sole del 4 giugno 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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