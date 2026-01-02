Un posto al sole, anticipazioni 5 gennaio: Guido e Mariella nei guai, c'entra il piccolo Lollo
Anticipazioni di Un Posto al Sole per lunedì 5 gennaio 2026: Eduardo affronta una proposta che rimette in discussione il suo percorso di redenzione, mentre Cotugno baby-sitter per Lollo scatena una serie di guai.
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6856.
Dove eravamo rimasti il 2 gennaio 2026
Nei materiali stampa a nostra disposizione non risultano le trame ufficiali del 2 gennaio 2026. Ripartiamo quindi dalle anticipazioni confermate per lunedì 5 gennaio.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 5 gennaio 2026
Dopo aver compiuto la sua scelta tra aiutare Damiano o salvare Stella, Eduardo, proprio quando sta per iniziare a lavorare a Palazzo Palladini, riceve una proposta destinata a mettere in discussione l’intero e faticoso percorso di redenzione intrapreso finora. Nel frattempo Cotugno si improvvisa baby sitter per Lollo: un’iniziativa che Guido e Mariella non possono immaginare quanto possa trasformarsi in una sequenza di guai.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.
