Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 5 febbraio 2026: Whoopi Goldberg chiede aiuto a Raffaele Le trame di UPAS di giovedì 5 febbraio 2026: Mrs Price svela finalmente il vero motivo della sua venuta e coinvolge il portiere. L'arrivo di Lorenza turba Gianluca

Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6879.

Dove eravamo rimasti il 4 febbraio 2026

Spinta da un legame sempre più saldo e autentico con Eleanor, Raffaele si trova sempre più coinvolto, mentre lei è pronta a diradare il mistero sul motivo principale della sua presenza a Napoli. Clara, ignara delle bugie di Eduardo, si illude che una vita normale sia possibile. Rosa e Damiano decidono di condividere con chi amano di più la notizia della loro imminente convivenza. Intanto, un nuovo intrigante personaggio si candida a entrare nel team del Caffè Vulcano.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 5 febbraio 2026

Nella puntata Eleanor si confida con Raffaele chiedendogli aiuto. Mariella e Guido affrontano con ironia le manie di Bice, tra shopping compulsivo e solitudini mascherate. Al Caffè Vulcano l’arrivo di Lorenza come nuova cameriera spegne le speranze di Gianluca, che trova conforto nel padre Alberto.

Le trame di Un posto al sole del 4 febbraio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

