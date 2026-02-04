Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 5 febbraio 2026: Whoopi Goldberg chiede aiuto a Raffaele
Le trame di UPAS di giovedì 5 febbraio 2026: Mrs Price svela finalmente il vero motivo della sua venuta e coinvolge il portiere. L'arrivo di Lorenza turba Gianluca
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6879.
Dove eravamo rimasti il 4 febbraio 2026
Spinta da un legame sempre più saldo e autentico con Eleanor, Raffaele si trova sempre più coinvolto, mentre lei è pronta a diradare il mistero sul motivo principale della sua presenza a Napoli. Clara, ignara delle bugie di Eduardo, si illude che una vita normale sia possibile. Rosa e Damiano decidono di condividere con chi amano di più la notizia della loro imminente convivenza. Intanto, un nuovo intrigante personaggio si candida a entrare nel team del Caffè Vulcano.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 5 febbraio 2026
Nella puntata Eleanor si confida con Raffaele chiedendogli aiuto. Mariella e Guido affrontano con ironia le manie di Bice, tra shopping compulsivo e solitudini mascherate. Al Caffè Vulcano l’arrivo di Lorenza come nuova cameriera spegne le speranze di Gianluca, che trova conforto nel padre Alberto.
Le trame di Un posto al sole del 4 febbraio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 4 febbraio 2026: svelato il segreto di Whoopi
Le trame di UPAS di mercoledì 4 febbraio 2026: l'imprenditrice americana svela a Raf...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026: Raffaele nei guai per colpa di Whoopi Goldberg
Le trame di UPAS per la settimana dal 2 al 6 febbraio: il portiere accetta un incari...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 28 gennaio 2026: Whoopi Goldberg umilia Rosa a Palazzo Palladini
Le trame di UPAS di mercoledì 28 gennaio 2026: con Mrs Price a Palazzo la Picariello...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 26 gennaio 2026: la richiesta inattesa di Whoopi Goldberg
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 26 gennaio 2026: la ricca americana Eleonor P...
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 27 gennaio 2026: Whoopi Goldberg mette in difficoltà Raffaele
Le trame di UPAS di martedì 27 gennaio 2026: il portiere di Palazzo Palladini alla r...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 8 gennaio 2026: Raffaele cambia idea (ed è crisi con Ornella)
Le trame di UPAS di giovedì 8 gennaio 2026: il portiere non riesce a dire addio a Pa...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 22 gennaio 2026: ai Cantieri arriva una cliente straordinaria
Le trame di UPAS di giovedì 22 gennaio 2026: un'americana speciale sbarca a Napoli. ...
Un posto al sole, anticipazioni 7 gennaio: Raffaele tristissimo, l'addio è deciso e non può tornare indietro
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 7 gennaio 2026: Raffaele fa i conti con l’...