Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 5 dicembre 2025: Raffaele prepara il suo ultimo presepe
Le trame di UPAS di venerdì 5 dicembre 2025: Eduardo rischia di commettere un errore fatale, proprio come Cotugno ammaliato da Bice (che ha un secondo fine)
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6835.
Dove eravamo rimasti il 4 dicembre 2025
Nell’episodio andato in onda il 4 dicembre Renato si chiude sempre di più in se stesso, mentre a Palazzo Palladini si avvicina la decisione sul futuro senza Raffaele in portineria. Filippo riceve un’importante proposta lavorativa da Chiara, Marina vive un momento di forte crisi per quanto accaduto con Alice e Bice, determinata a trovare un ricco finanziatore, sembra aver puntato la sua preda.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 5 dicembre 2025
Nella puntata del 5 dicembre (episodio 6835) Eduardo, sempre più frustrato per la sua situazione e per non riuscire a garantire a Clara e Nunzia la vita che vorrebbe, potrebbe compiere un grande sbaglio. L’allestimento del presepe diventa l’occasione per Raffaele di congedarsi da Palazzo Palladini e dai suoi abitanti. Intanto il piano di Bice per indurre Cotugno a cederle il denaro che le servirà a incastrare Troncone pare andare avanti senza intoppi.
Le trame di Un posto al sole del 4 dicembre 2025
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
