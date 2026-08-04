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Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 5 agosto 2026: Luca preoccupa tutti

Disponibili le trame per mercoledì 5 agosto 2026: tensioni familiari e l'aggravarsi della malattia di Luca al centro della puntata

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Redazione

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Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7008

Dove eravamo rimasti il 4 agosto 2026

Per la puntata di martedì 4 agosto 2026 (episodio 7007) le anticipazioni indicano che Rossella e Nunzio si apprestano a tornare a Napoli. Luca si accinge a fronteggiare un altro evento doloroso legato alla malattia. Anna, in un confronto a cuore aperto con Gianluca, tenterà di aprirsi un varco nella sua chiusura; Alberto dovrà spiegare a Federico il motivo per cui il fratello non andrà con loro in vacanza. Roso dalla gelosia per Bice, Massaro è deciso ad affrontare Cotugno, ma Guido proverà a farlo desistere dal suo proposito.

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Le trame di Un posto al sole del 3 agosto 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 5 agosto 2026

Per la puntata di mercoledì 5 agosto 2026 (episodio 7008) le anticipazioni indicano che Manuel continua a insistere per passare del tempo con lo zio Eduardo e la sua famiglia. Clara comincia a sospettare che dietro la ritrosia di Rosa ad accontentarlo si celi un motivo serio di cui lei non è a conoscenza. L’aggravarsi della malattia di Luca preoccupa tutti e mette a dura prova Giulia. Rossella si sente sempre più in colpa verso Gianluca per avergli mentito. Niko, felice che il figlio in vacanza si sia divertito, deve decidere se parlargli o meno della psicoterapia che dovrà iniziare a settembre.

Le trame di Un posto al sole del 4 agosto 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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