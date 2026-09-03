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Un posto al sole, dopo l'incidente Alberto scarica Anna: lei è disperata

Le trame di UPAS di venerdì 4 settembre 2026: l'avvocato sotto choc per Gianluca prende le distanze dalla fidanzata. Stefano Mori diventa una minaccia

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Redazione

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Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.020.

Dove eravamo rimasti il 3 settembre 2026

La confessione di Anna inchioda Alberto alle sue colpe. Clara prova a rimettersi in gioco con un progetto sociale ma Eduardo è una miccia pronta a riaccendere il caos. A casa Giordano l’ospitalità si trasforma in pochade: Bice e Massaro ritrovano la sintonia, con Guido e Mariella costretti a fare buon viso a cattivo gioco.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 4 settembre 2026

Gli ascolti di Radio Golfo 99 sembrano premiare la strategia messa in campo da Roberto. Mentre sembra tornare il sereno tra lui e Marina, Mori, sentendosi franare il terreno sotto i piedi e preda della sua ossessione per Greta, rivelerà un lato davvero pericoloso. Ai limiti della preoccupazione, Alberto sembra prendere le distanze da Anna, che vivrà un momento di profondo sconforto.

Le trame di Un posto al sole del 3 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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