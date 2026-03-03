Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 4 marzo 2026: qualcuno "spia" le gemelle, chi è Le trame di UPAS di mercoledì 4 marzo 2026: mentre Manuela cerca l'abito da sposa, qualcuno sembra interessato alla vita delle due Cirillo. Crisi infinita per Raffaele

Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6898.

Dove eravamo rimasti il 3 marzo 2026

La conoscenza con gli amici di Cristina non ha un buon impatto su Roberto, che finirà per litigare con la figlia avendo la peggio. Il rapporto fra Gianluca e Anna sembra rinsaldarsi, Alberto realizzerà quanto la vicinanza della donna continui a turbarlo. Nonostante le promesse fatte a Guido, Mariella continuerà a mentirgli e non resisterà alla tentazione di vendicarsi di Massaro.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 4 marzo 2026

Con il matrimonio imminente, è il momento per Manuela di trovare l’abito da sposa, e non sarà semplice. Intanto, qualcuno sembra molto interessato alla vita delle gemelle. Cristina è ancora traumatizzata per l’incidente, Roberto non sembra in grado di stare vicino alla figlia. Gli sforzi di Raffaele per accorciare le distanze con Ornella per un attimo paiono avere successo, ma non bastano a risolvere i problemi della coppia.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

