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Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 4 giugno 2026: tra Ornella e Raffaele è crisi nera

Le trame di UPAS di giovedì 4 giugno 2026: malgrado il viaggio a Barcellona, tra i due la tensione per Vanni non accenna a diminuire. Nuova chance per Crisitna

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Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6964

Dove eravamo rimasti il 3 giugno 2026

Scossa dall’attacco di panico di cui è stata vittima Cristina durante l’interrogazione, Greta propone a Roberto di adottare una linea meno severa nei confronti della figlia permettendole di portare Leo in viaggio con sé. Intanto, sollecitato da Marina, che vive con preoccupazione la crescente complicità tra i due ex, Stefano dovrà trovare la forza di recidere i legami col proprio passato. Sperando di trovare Anna nel casale di famiglia, Alberto farà un incontro inaspettato. Deciso a mettere un freno alla sua asfissiante invadenza, Guido affronta Cotugno, ma l’impresa si rivelerà più dura del previsto!

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 4 giugno 2026

Rosa è preoccupata di perdere l’anno a causa delle numerose assenze a scuola. Damiano decide di farle una romantica sorpresa, ma non tutto andrà secondo i piani. Per Cristina è arrivato il momento di affrontare una nuova interrogazione. Marina, intanto, è in attesa che Stefano porti avanti il loro piano. La vacanza a Barcellona non sembra aver aiutato Raffaele ed Ornella a riavvicinarsi.

Le trame di Un posto al sole del 3 giugno 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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