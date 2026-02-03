Trova nel Magazine
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 4 febbraio 2026: svelato il segreto di Whoopi

Le trame di UPAS di mercoledì 4 febbraio 2026: l'imprenditrice americana svela a Raffaele il vero motivo della sua presenza a Napoli. Arriva una nuova protagonista

Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6878.

Dove eravamo rimasti il 3 febbraio 2026

In procinto di mettere a segno il prossimo colpo, Eduardo sembra aver preso la leadership della banda, ma Rino non è affatto d’accordo. Continua la vacanza napoletana di Mrs Price che, accompagnata da Raffaele, si tufferà in uno dei luoghi più suggestivi di Napoli. Rosa è al settimo cielo dopo la decisione di Damiano di vivere con lei, ma l’uomo non sembra così convinto.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 4 febbraio 2026

Spinta da un legame sempre più saldo e autentico con Raffaele, Eleanor è pronta a diradare il mistero che aleggia sul principale motivo della sua presenza a Napoli. Clara, ignara delle bugie di Eduardo, si illude che una vita normale sia possibile. Rosa e Damiano decidono di condividere la notizia dell’imminente convivenza con la persona che amano di più. Intanto un nuovo intrigante personaggio si candida a entrare nel team del Caffè Vulcano.

Le trame di Un posto al sole del 3 febbraio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

