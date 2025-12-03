Trova nel Magazine
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 4 dicembre 2025: Marina in crisi per colpa della nipote

Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 4 dicembre 2025: Renato si isola, il futuro della portineria è in bilico e Filippo valuta la proposta di Chiara

Nuovo appuntamento, alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6834.

Dove eravamo rimasti il 3 dicembre 2025

Marina e Roberto dovranno gestire le ripercussioni della riunione con Chiara ai Cantieri, sul lavoro e soprattutto in famiglia. Ma anche Gennaro dovrà fare i conti con il mutato atteggiamento della Petrone nei suoi riguardi. L’amicizia fra Raffaele e Renato sarà più forte delle loro recenti tensioni? Guido e Mariella alle prese con Cotugno e con Bice che, decisa a riprendersi tutto quello che è suo, cercherà un nuovo alleato.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 4 dicembre 2025

Renato si chiude sempre di più in se stesso, mentre Palazzo Palladini si prepara a decidere quale sarà il suo futuro senza Raffaele in portineria. Filippo riceve un’importante proposta lavorativa da Chiara; Marina, dispiaciuta per quanto accaduto con Alice, vive un momento di forte crisi. Determinata a trovare un ricco finanziatore, Bice sembra aver puntato la sua preda.

Le trame di Un posto al sole del 3 dicembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

