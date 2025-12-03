Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 4 dicembre 2025: Marina in crisi per colpa della nipote
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 4 dicembre 2025: Renato si isola, il futuro della portineria è in bilico e Filippo valuta la proposta di Chiara
Nuovo appuntamento, alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6834.
Dove eravamo rimasti il 3 dicembre 2025
Marina e Roberto dovranno gestire le ripercussioni della riunione con Chiara ai Cantieri, sul lavoro e soprattutto in famiglia. Ma anche Gennaro dovrà fare i conti con il mutato atteggiamento della Petrone nei suoi riguardi. L’amicizia fra Raffaele e Renato sarà più forte delle loro recenti tensioni? Guido e Mariella alle prese con Cotugno e con Bice che, decisa a riprendersi tutto quello che è suo, cercherà un nuovo alleato.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 4 dicembre 2025
Renato si chiude sempre di più in se stesso, mentre Palazzo Palladini si prepara a decidere quale sarà il suo futuro senza Raffaele in portineria. Filippo riceve un’importante proposta lavorativa da Chiara; Marina, dispiaciuta per quanto accaduto con Alice, vive un momento di forte crisi. Determinata a trovare un ricco finanziatore, Bice sembra aver puntato la sua preda.
Le trame di Un posto al sole del 3 dicembre 2025
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 3 dicembre 2025: Chiara sconvolge la vita di Marina e Roberto
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 3 dicembre 2025: forte la tensione attorno...
Un Posto al Sole, anticipazioni: Roberto e Marina davanti a una scelta rischiosa
Ecco un’altra settimana in compagnia della longeva soap di Rai 3. Scopriamo nel dett...
Un Posto al Sole, anticipazioni: Giulia prende una decisione estrema, Marina sfida Roberto
Settimana ricca di tensione a Palazzo Palladini: tra crisi, vendette e indagini peri...
Un Posto al Sole, Raffaele sceglie la sua erede e molla tutto: la reazione (inaspettata) di Renato
Le anticipazioni giorno per giorno della soap di Rai 3: cosa succederà nelle puntate...
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 novembre: ennesima svolta tra Guido e Mariella
Anticipazioni settimanali UPAS, cosa succederà nelle prossime puntate: Rosa dovrà sc...
Un posto al sole, Raffaele Giordano spiazza tutti: il personaggio più amato verso l’addio. Perché
Settimana intensa a Un posto al sole: Damiano rischia tutto per Eduardo, Micaela aff...
Un Posto al Sole, Guido e Mariella: il colpo di scena. Anticipazioni e spoiler 'infuocato'
Ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedremo nei nuovi episodi dell’amatissima soa...
Un posto al sole, Mariella fa una scoperta choc su Guido e Claudia: finisce malissimo
Cosa accadrà negli imperdibili nuovi episodi dell’amatissima soap di Rai 3? Ecco ciò...