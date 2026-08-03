Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 4 agosto 2026: Anna si confronta con Gianluca
Anticipazioni disponibili per martedì 4 agosto 2026: confronto a cuore aperto tra Anna e Gianluca e la gelosia di Massaro sono i temi della puntata
Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7007.
Dove eravamo rimasti il 3 agosto 2026
Per la puntata di lunedì 3 agosto 2026 (episodio 7006) le anticipazioni segnalano che Alberto dovrà comunicare a Federico che Gianluca non partirà più per le vacanze con loro; inaspettatamente Anna decide di andare da Gianluca per confrontarsi con lui. Niko e Manuela comunicano a tutti i parenti il responso dello psicologo sul figlio. Jimmy sembra finalmente riuscire a ritrovare la spensieratezza per stare insieme ai suoi coetanei. La vacanza di Guido e Mariella inizia sotto i peggiori auspici per l’insofferenza di Bice, e la situazione peggiora con l’arrivo di Cotugno, deciso a conquistarla, sotto gli occhi di Massaro che si infiamma di gelosia.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 4 agosto 2026
Per la puntata di martedì 4 agosto 2026 (episodio 7007) le anticipazioni indicano che Rossella e Nunzio si apprestano a tornare a Napoli. Luca si accinge a fronteggiare un altro evento doloroso legato alla malattia. Anna, in un confronto a cuore aperto con Gianluca, tenterà di aprirsi un varco nella sua chiusura; Alberto dovrà spiegare a Federico il motivo per cui il fratello non andrà con loro in vacanza. Roso dalla gelosia per Bice, Massaro è deciso ad affrontare Cotugno, ma Guido proverà a farlo desistere dal suo proposito.
Le trame di Un posto al sole del 3 agosto 2026
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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