Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 31 marzo 2026: Alberto tradisce Gianluca Le trame di Un Posto al Sole di martedì 31 marzo 2026: l'avvocato impone ad Anna di lasciare Gianluca. Ferri, ai ferri corti con Cristina, capisce il segreto di Greta

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6917.

Dove eravamo rimasti il 30 marzo 2026

Gianluca si è sfogato con Rossella per i segnali contrastanti ricevuti da Anna, mentre Alberto, saputo che la ragazza sta per lasciare Napoli, non ha resistito al desiderio di rivederla. Intanto Serena ha scelto di non informare né sua madre né le sorelle della presenza di Maurizio, padre delle gemelle, al matrimonio di Manuela, e ha iniziato a cercarlo per capire perché sia tornato proprio ora. Sul fronte comico-sentimentale, Cerruti ha provato a dissuadere Mariella dall’aiutare Massaro, ma lei è apparsa irremovibile, persino a rischio di mettersi nei guai con Bice.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 31 marzo 2026

Deciso a non rinunciare a Anna, Alberto le imporrà di troncare i rapporti con Gianluca, che però avrà un’intuizione sulle vere ragioni di quella rottura. Sul fronte criminale, Eduardo definisce i dettagli del nuovo colpo e riaccoglie in squadra anche Rino; Damiano non si dà pace per aver perso il caso, ma né lui né Eduardo sanno che Grillo è vicino a risolverlo. Intanto, sobillata da Leo, Cristina decide di non partire con Roberto e Marina. Quando Roberto cercherà l’appoggio di Greta, qualcosa gli farà nascere dei sospetti sul vero motivo per cui la donna ignora la figlia.

Le trame di Un posto al sole del 30 marzo 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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