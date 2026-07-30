Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 31 luglio 2026: l'attesa di Manuela e Niko
Le tame di UPAS per venerdì 31 luglio 2026: l'attesa di Manula e Niko del responso dello psicologo, la mossa di Jimmy che mette in crisi Micaela
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7005.
Dove eravamo rimasti il 30 luglio 2026
Manuela, preoccupata per il nipote, attende con Niko la diagnosi dello psicologo; Jimmy, in vacanza con la madre, si mostra sempre più apatico e spento. Dopo il tentativo di truffa subito, Luca vivrà un momento di profondo sconforto. Seppur felice che Anna abbia ricucito il rapporto con la madre, Alberto non può fare a meno di pensare a Gianluca.
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Le trame di Un posto al sole del 29 luglio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 31 luglio 2026
Per la puntata di venerdì 31 luglio 2026 le anticipazioni indicano che un’iniziativa di Jimmy getterà nel panico Micaela. Manuela e Niko si preparano a ricevere dallo psicologo il responso sui questionari. Un incontro fortuito darà a Alberto l’occasione per cercare un chiarimento con il figlio. Una piacevole sorpresa alla terrazza farà tornare il buonumore a Luca.
Le trame di Un posto al sole del 30 luglio 2026
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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30 Luglio 2026
Fiori d'acciaioLa7 Cinema
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