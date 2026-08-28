Un posto al sole, Alberto ha un anello per Anna. Ma lei pensa a un altro Le trame di UPAS di lunedì 31 agosto 2026: per il compleanno della ragazza l'avvocato ha una grande sorpresa. Ma un messaggio crea scompiglio

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Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.016.

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È il giorno del compleanno di Anna. Alberto appare più innamorato che mai, ma una persona a lei molto cara sta per darle una cocente delusione. Cresce la guerra tra Lucrezia e Stefano, Roberto è convinto che sarà lui ad avere la meglio. Mariella riuscirà a tenere fede al patto con Guido e a uscire dalla dipendenza dai fratelli Cerruti?

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 31 agosto 2026

Alberto si appresta a festeggiare il compleanno di Anna e a donarle un prezioso anello. La ragazza, però, dopo aver letto i messaggi del padre, rischia di assumere una deriva autolesionista. Greta è intenzionata a dire a Cristina della proposta di lavoro ricevuta e della possibilità di trasferirsi a Salerno. Infine, Samuel, sempre più insofferente nei confronti di Lorenza, accoglierà con molto scetticismo una sua proposta.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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