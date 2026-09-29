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Un posto al sole, Michele umiliato in radio: pronto a un passo senza ritorno

Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 30 settembre 2026: Scala si ribella al direttore e lo costringere a riflettere sul suo ruolo. Vulcano ingovernabile

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Redazione

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Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.038.

Dove eravamo rimasti il 29 settembre 2026

Viola viene messa al corrente della scomparsa di Damiano. Rosa, incapace di aspettare gli sviluppi della situazione, comincia a fare domande in giro e si imbatte in Grillo, al quale rivolge ignara uno struggente appello. Lorenza sembra aver sostituito in tutto e per tutto Micaela come social media manager del Vulcano, e continua a suscitare tensioni. La disastrosa aggiunta di Renato alla sessione di yoga fa capire a Mariella quanto le manchi Sasà, e Guido decide di intervenire per cercare una soluzione.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 30 settembre 2026

Rosa decide di raccontare tutta la verità a Manuel. L’insubordinazione di Walter Scala accresce la frustrazione di Michele nel suo ruolo di direttore di Radio Golfo 99. A causa della tensione ormai sempre più evidente tra i detrattori di Lorenza e i suoi strenui difensori, il clima a Caffè Vulcano è tutt’altro che sereno. Malgrado i tentativi di sabotaggio di Cotugno, Guido cerca di ricomporre la lite tra Sasà e Mariella.

Le trame di Un posto al sole del 29 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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