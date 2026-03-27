Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 30 marzo 2026: Serena nasconde un segreto inconfessabile
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 30 marzo 2026: la maggiore delle Cirillo non rivela a nessuno il ritorno del padre. Alberto non sa resistere ad Anna
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6916.
Dove eravamo rimasti il 27 marzo 2026
Niko, in chiesa, realizza la sostituzione tra Micaela e Manuela: la funzione s’interrompe e tutto resta in bilico. Intanto Massaro fa a Mariella una richiesta inaspettata, mentre Pino cerca un chiarimento con Rosa.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 30 marzo 2026
Gianluca si sfoga con Rossella per i segnali contrastanti che riceve da Anna, mentre Alberto, appreso che la ragazza sta per lasciare Napoli, non resiste alla tentazione di rivederla. Serena decide di non informare né sua madre né le sorelle della presenza di Maurizio, il padre delle gemelle, al matrimonio di Manuela; determinata a vederci chiaro, si mette alla sua ricerca per capire perché sia tornato proprio ora. Cerruti prova a dissuadere Mariella dall’aiutare Massaro, ma lei appare irremovibile, anche a costo di cacciarsi in grossi guai con Bice.
Le trame di Un posto al sole del 27 marzo 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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