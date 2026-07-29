Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 30 luglio 2026: Luca sprofonda
Le trame di UPAS di giovedì 30 luglio 2026: il tentativo di truffa subito mette in difficoltà il dottore. Alberto è felice ma si sente in colpa per Gianluca
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.004.
Dove eravamo rimasti il 29 luglio 2026
Luca, che sta vivendo un periodo relativamente tranquillo, subisce purtroppo un tentativo di truffa telefonica che potrebbe avere gravi conseguenze. La pericolosa vicinanza tra Roberto e Greta induce quest’ultima a fare un passo indietro, ma potrebbe essere troppo tardi. Micaela impone a Jimmy, durante la loro vacanza in Calabria, di stare meno con gli adulti e frequentare di più i suoi coetanei, ma questa mossa potrebbe rivelarsi controproducente per l’equilibrio del ragazzo.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 30 luglio 2026
Manuela, preoccupata per il nipote, attende con Niko la diagnosi dello psicologo; Jimmy, in vacanza con la madre, si mostra sempre più apatico e spento. Dopo il tentativo di truffa subito, Luca vivrà un momento di profondo sconforto. Seppur felice che Anna abbia ricucito il rapporto con la madre, Alberto non può fare a meno di pensare a Gianluca.
Le trame di Un posto al sole del 29 luglio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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