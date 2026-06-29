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Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 30 giugno 2026: futuro stravolto per due protagonisti

Le trame di UPAS di martedì 30 giugno 2026: Eduardo cerca di sfuggire a Grillo ma si imbatte in Damiano, che fa una scoperta sconcertante. Diego rimpiange Lorenza

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Redazione

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.982.

Dove eravamo rimasti il 29 giugno 2026

Non riuscendo a convincere Angelo a sottrarsi al piano di Grillo per incastrare Eduardo, Stella prenderà una sofferta decisione. Anna si è finalmente messa in contatto con Alberto: cosa l’ha spinta a rifarsi viva? Temendo che Sergio non riuscirà mai a superare la propria ansia nel rapportarsi a Bice, Mariella ipotizza che la coppia abbia bisogno di un aiuto esterno.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 30 giugno 2026

Informato da Stella, Eduardo proverà a sottrarsi alla trappola ordita da Grillo ma si troverà sulla sua strada Damiano, che farà una sconcertante scoperta che potrebbe determinare il futuro di entrambi. Ida prova a smorzare le tensioni con Diego ma lui rimpiange la perduta complicità con Lorenza. Il bel voto ottenuto da Jimmy all’esame di terza media non susciterà nel ragazzino l’entusiasmo che i suoi familiari si aspettavano e l’episodio risveglierà la preoccupazione di Manuela e Niko.

Le trame di Un posto al sole del 29 giugno 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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