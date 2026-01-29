Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 30 gennaio 2026: tra Rosa e Damiano si apre una crepa pericolosa
Le trame di UPAS di venerdì 30 gennaio 2026: una scoperta mette in crisi il rapporto tra i genitori di Manuel. Samuel e Nunzio ai ferri corti per i social
Ultimo appuntamento settimanale, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6875.
Dove eravamo rimasti il 29 gennaio 2026
Eduardo riesce a convincere Stella e Angelo a mettere a segno un colpo per conto loro, senza Rino. Rosa apprende qualcosa su Damiano che potrebbe innescare una forte tensione nella coppia. Convinto che gli americani nascondano qualcosa, Renato potrebbe non essere lontano dalla verità. Intanto la rivalità tra Samuel e Nunzio continua, a suon di tormentoni.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 30 gennaio 2026
Dopo il duro litigio, sembra aprirsi una crepa nel rapporto tra Rosa e Damiano. Alberto è felice per il riavvicinamento con il figlio. Gianluca resta affascinato da Anna, una giovane restauratrice conosciuta al centro di recupero alcolisti. La rivalità social tra Nunzio e Samuel esplode in una lite comica e disastrosa.
Le trame di Un posto al sole del 29 gennaio 2026
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.
