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Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 30 aprile 2026: Alberto fa una follia per Anna

Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 30 aprile 2026: stasera puntata doppia con la passione dell'avvocato Palladini e Manuel che combina un grosso guaio

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Redazione

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6940.

Dove eravamo rimasti il 29 aprile 2026

Dopo che la banda ha messo nel mirino Palazzo Palladini, Eduardo vive un momento di profonda crisi, mentre Grillo appare sempre più determinato a incastrarlo. Cristina è sempre più presa da Leo. Roberto continua la sua guerra contro Mori. Dopo che anche Micaela ha incontrato il padre, Serena si chiede se non sia giusto chiamare Monica.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 30 aprile 2026

Grillo, con l’aiuto del suo gancio nella banda, escogita un nuovo piano per incastrare Eduardo. Una bravata di Manuel mette in allarme Rosa e offre all’ispettore un’ulteriore occasione per provocare Damiano; la situazione finirà per mettere in seria difficoltà lo stesso Damiano. Intanto Angelo scopre il modo per introdursi a Palazzo Palladini.

Gianluca prova faticosamente a lasciarsi alle spalle la storia con Anna, mentre Alberto, sempre più provato dalla distanza dalla ragazza, è pronto a un colpo di testa pur di raggiungerla. Sul fronte condominiale, i preventivi per riparare la rete fognaria e ripristinare i seminterrati si rivelano un salasso per Renato e mettono a dura prova la pazienza di Raffaele; Renato appare sempre più preoccupato per le spese. Nel frattempo Vanni accorcia le distanze con Ornella con un primo invito.

Le trame di Un posto al sole del 29 aprile 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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