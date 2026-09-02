Un posto al sole, Alberto sotto accusa per l'incidente di Anna e Gianluca
Le trame di UPAS di giovedì 3 settembre 2026: la confessione della fidanzata "inchioda" l'avvocato. Ed Eduardo è a un passo da esplodere
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.019.
Dove eravamo rimasti il 2 settembre 2026
Alberto sopraggiunge quando l’incidente d’auto di Anna e Gianluca è appena successo, e ne rimane agghiacciato. Bice e Sergio si ritrovano a casa di Guido e Mariella, e tra i due scatta il solito litigio, ma questa volta l’esito potrebbe essere tutt’altro che scontato. Clara riceve la visita di Marika al Centro Ascolto, che le dà un’interessante idea imprenditoriale.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 3 settembre 2026
La confessione di Anna inchioda Alberto alle sue colpe. Clara prova a rimettersi in gioco con un progetto sociale, ma Eduardo è una miccia pronta a riaccendere il caos. A casa Giordano l’ospitalità si trasforma in pochade: Bice e Massaro ritrovano la sintonia, con Guido e Mariella costretti a fare buon viso a cattivo gioco.
Le trame di Un posto al sole del 2 settembre 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.
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