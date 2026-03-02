Trova nel Magazine
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 3 marzo 2026: Alberto non riesce a resistere ad Anna

Le trame di UPAS di martedì 3 marzo 2026: l'avvocato Palladini è turbato dalla ragazza di Gianluca. Ferri discute con Cristina e ne esce male. Mariella è furiosa

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6897.

Dove eravamo rimasti il 2 marzo 2026

Marina continua a spronare Roberto Ferri ad avvicinarsi alla figlia Cristina, che torna a frequentare i compagni di classe ma rischia di subirne una cattiva influenza. Rosa è sempre più in crisi, divisa tra Damiano e Pino e logorata dalla gelosia. Intanto, mentre cercano sull’app di incontri l’uomo giusto per Bice, Mariella e Cerruti si imbattono in scoperte sconcertanti.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 3 marzo 2026

La conoscenza con gli amici di Cristina non ha un buon impatto su Roberto, che finirà per litigare con la figlia uscendo con le ossa rotte. Il rapporto tra Gianluca e Anna sembra rinsaldarsi, mentre Alberto realizza quanto la vicinanza della donna continui a turbarlo. Nonostante le promesse fatte a Guido, Mariella continua a mentirgli e non resiste alla tentazione di vendicarsi di Massaro.

Le trame di Un posto al sole del 2 marzo 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

