Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 3 luglio 2026: una protagonista a un passo dall'addio Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 3 luglio 2026: mentre Rosa è sconvolta da Eduardo, Rossella si prepara a una nuova esperienza lontano da Napoli

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Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.985.

Dove eravamo rimasti il 2 luglio 2026

Sconvolta dalle rivelazioni di Damiano sul conto di Eduardo, Rosa vuole affrontare il fratello di persona. Intanto Grillo, furioso per la trappola fallita ai danni di Eduardo e Damiano, cerca vendetta e a farne le spese potrebbe essere Stella. Apprezzando la discreta vicinanza di Raffaele, Diego decide di confidargli i propri tormenti sentimentali.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 3 luglio 2026

Nauseata da quanto appreso su Eduardo e schiacciata dai sensi di colpa per le bugie che sta dicendo a Clara, Rosa fa un disperato appello a Damiano, che nel frattempo vorrebbe affrontare Grillo per quello che ha cercato di fare contro la propria famiglia. La notizia che la speaker Ambra Mancini, su cui Roberto puntava, passerà alla concorrenza provoca un nuovo confronto tra lui e Michele. Rossella ha l’occasione di partecipare a un congresso medico, che le consentirebbe di prendere contatti per una sua eventuale esperienza all’estero, ma il desiderio di restare accanto a Nunzio sembra raffreddare quella prospettiva.

Le trame di Un posto al sole del 2 luglio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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