Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 3 giugno 2026: Guido affronta Cotugno (ma finisce malissimo) Anticipazioni disponibili per mercoledì 3 giugno 2026: tensioni familiari, l'attacco di panico di Cristina e la ricerca inaspettata di Anna

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Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6963

Dove eravamo rimasti il 2 giugno 2026

Greta si dedica sempre più alla figlia e cerca di tutelarla a costo di litigare con Roberto, creando tensioni crescenti anche con Marina. Cristina affronta l’interrogazione che potrebbe evitarle di perdere l’anno scolastico. Gianluca è preoccupato per il padre che, preso dalla sua tormentata storia d’amore, continua a perdere colpi, Alberto non resiste e parte alla ricerca di Anna. Dopo l’ennesima incursione di Cotugno a casa loro, Mariella e Guido decidono di risolvere il problema della sua presenza inopportuna una volta per tutte.

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Le trame di Un posto al sole del 1 giugno 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 3 giugno 2026

Scossa dall’attacco di panico di cui è stata vittima Cristina durante l’interrogazione, Greta propone a Roberto di adottare una linea meno severa nei confronti della figlia permettendole di portare Leo in viaggio con sé. Intanto, sollecitato da Marina, che vive con preoccupazione la crescente complicità tra i due ex, Stefano dovrà trovare la forza di recidere i legami col proprio passato. Sperando di trovare Anna nel casale di famiglia, Alberto farà un incontro inaspettato. Deciso a mettere un freno alla sua asfissiante invadenza, Guido affronta Cotugno, ma l’impresa si rivelerà più dura del previsto!

Le trame di Un posto al sole del 2 giugno 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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