Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 3 giugno 2026: Guido affronta Cotugno (ma finisce malissimo)
Anticipazioni disponibili per mercoledì 3 giugno 2026: tensioni familiari, l'attacco di panico di Cristina e la ricerca inaspettata di Anna
Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6963
Dove eravamo rimasti il 2 giugno 2026
Greta si dedica sempre più alla figlia e cerca di tutelarla a costo di litigare con Roberto, creando tensioni crescenti anche con Marina. Cristina affronta l’interrogazione che potrebbe evitarle di perdere l’anno scolastico. Gianluca è preoccupato per il padre che, preso dalla sua tormentata storia d’amore, continua a perdere colpi, Alberto non resiste e parte alla ricerca di Anna. Dopo l’ennesima incursione di Cotugno a casa loro, Mariella e Guido decidono di risolvere il problema della sua presenza inopportuna una volta per tutte.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le trame di Un posto al sole del 1 giugno 2026
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 3 giugno 2026
Scossa dall’attacco di panico di cui è stata vittima Cristina durante l’interrogazione, Greta propone a Roberto di adottare una linea meno severa nei confronti della figlia permettendole di portare Leo in viaggio con sé. Intanto, sollecitato da Marina, che vive con preoccupazione la crescente complicità tra i due ex, Stefano dovrà trovare la forza di recidere i legami col proprio passato. Sperando di trovare Anna nel casale di famiglia, Alberto farà un incontro inaspettato. Deciso a mettere un freno alla sua asfissiante invadenza, Guido affronta Cotugno, ma l’impresa si rivelerà più dura del previsto!
Le trame di Un posto al sole del 2 giugno 2026
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 2 giugno 2026: il gesto drastico di Guido e Mariella
Anticipazioni disponibili per martedì 2 giugno 2026: tensioni familiari, l'interroga...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 1 al 5 giugno 2026: paura per Cristina (e Greta)
Le trame di UPAS per la settimana dal 1 al 5 giugno: la ragazza ha un terribile atta...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 27 maggio 2026: il gesto estremo di Alberto
Le trame di UPAS di mercoledì 27 maggio 2026: distrutto dall'addio di Anna, l'avvoca...
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 26 maggio 2026: Anna mette in crisi Alberto
Le trame di Un Posto al Sole di martedì 26 maggio 2026: la restauratrice prende una ...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 18 maggio 2026: Ornella fugge da Vanni
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 18 maggio 2026: la complicità tra i due compa...
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 19 maggio 2026: Greta ammalia Roberto
Le trame di Un Posto al Sole di martedì 19 maggio 2026: la Fournier preme su Ferri p...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 28 maggio 2026: Ornella lascia Raffaele?
Le trame di UPAS di giovedì 28 maggio 2026: la dottoressa deve partire con Raffaele ...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 20 maggio 2026: Cristina si ribella (per Leo)
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 20 maggio 2026: la ragazza sfida i genitor...