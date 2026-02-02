Trova nel Magazine
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 3 febbraio 2026: Whoopi scopre uno dei tesori di Napoli

Le trame di UPAS di martedì 3 febbraio 2026: Raffaele porta Mrs Price in un posto unico. Eduardo vuole fare il capo della banda e Rosa rischia la delusione

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6877.

Dove eravamo rimasti il 2 febbraio 2026

La tensione tra Damiano e Rosa non si è affatto dissipata e la loro storia potrebbe finire prima ancora di cominciare. Raffaele è sempre più un punto di riferimento per la ricca turista americana, costretto a destreggiarsi tra le lacune linguistiche e la curiosità invadente di Renato. Intanto Michele, spronato da Silvia, decide di confrontarsi con Ferri sul proprio ruolo in radio.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 3 febbraio 2026

In vista del prossimo colpo, Eduardo sembra aver preso il comando della banda, ma Rino non è affatto d’accordo. Prosegue la vacanza napoletana di Mrs Price che, accompagnata da Raffaele, si immergerà in uno dei luoghi più suggestivi di Napoli. Rosa è al settimo cielo dopo la decisione di Damiano di andare a vivere con lei, ma l’uomo non appare così convinto.

Le trame di Un posto al sole del 2 febbraio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

