Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 3 dicembre 2025: Chiara sconvolge la vita di Marina e Roberto Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 3 dicembre 2025: forte la tensione attorno ai Cantieri e l'amicizia tra Raffaele e Renato viene messa alla prova.

Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6833.

Dove eravamo rimasti il 2 dicembre 2025

La relazione tra Alice e Vinicio si fa sempre più solida. Nel frattempo, Roberto scopre che Gennaro ha ancora margine di manovra e, per provare a contenerlo, spinge Marina verso una decisione difficile che potrebbe non dare i risultati sperati. Deciso a risolvere la questione della portineria, Renato propone a Otello una possibile soluzione per permettere a Raffaele di mantenere il proprio posto di lavoro, ma le cose non vanno secondo i piani.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 3 dicembre 2025

Marina e Roberto devono gestire le ripercussioni della riunione con Chiara ai Cantieri, con effetti sul lavoro e, soprattutto, in famiglia. Anche Gennaro è chiamato a fare i conti con il nuovo atteggiamento della Petrone nei suoi confronti. L’amicizia tra Raffaele e Renato sarà più forte delle recenti tensioni? Intanto Guido e Mariella si ritrovano alle prese con Cotugno e con Bice che, determinata a riprendersi ciò che è suo, è pronta a cercare un nuovo alleato.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

