Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 3 dicembre 2025: Chiara sconvolge la vita di Marina e Roberto

Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 3 dicembre 2025: forte la tensione attorno ai Cantieri e l'amicizia tra Raffaele e Renato viene messa alla prova.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6833.

Dove eravamo rimasti il 2 dicembre 2025

La relazione tra Alice e Vinicio si fa sempre più solida. Nel frattempo, Roberto scopre che Gennaro ha ancora margine di manovra e, per provare a contenerlo, spinge Marina verso una decisione difficile che potrebbe non dare i risultati sperati. Deciso a risolvere la questione della portineria, Renato propone a Otello una possibile soluzione per permettere a Raffaele di mantenere il proprio posto di lavoro, ma le cose non vanno secondo i piani.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 3 dicembre 2025

Marina e Roberto devono gestire le ripercussioni della riunione con Chiara ai Cantieri, con effetti sul lavoro e, soprattutto, in famiglia. Anche Gennaro è chiamato a fare i conti con il nuovo atteggiamento della Petrone nei suoi confronti. L’amicizia tra Raffaele e Renato sarà più forte delle recenti tensioni? Intanto Guido e Mariella si ritrovano alle prese con Cotugno e con Bice che, determinata a riprendersi ciò che è suo, è pronta a cercare un nuovo alleato.

Le trame di Un posto al sole del 2 dicembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Nina Soldano

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 4 dicembre 2025: Marina in crisi per colpa della nipote

Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 4 dicembre 2025: Renato si isola, il futuro ...
Un posto al sole

Un Posto al Sole, anticipazioni: Roberto e Marina davanti a una scelta rischiosa

Ecco un’altra settimana in compagnia della longeva soap di Rai 3. Scopriamo nel dett...
Un posto al sole, anticipazioni settimanali puntate: Raffaele Giordano

Un Posto al Sole, Raffaele sceglie la sua erede e molla tutto: la reazione (inaspettata) di Renato

Le anticipazioni giorno per giorno della soap di Rai 3: cosa succederà nelle puntate...
Anticipazioni Un posto al sole

Un Posto al Sole, anticipazioni: Giulia prende una decisione estrema, Marina sfida Roberto

Settimana ricca di tensione a Palazzo Palladini: tra crisi, vendette e indagini peri...
Un posto al sole, Raffaele Giordano spiazza tutti: il personaggio più amato verso l’addio. Perché

Un posto al sole, Raffaele Giordano spiazza tutti: il personaggio più amato verso l’addio. Perché

Settimana intensa a Un posto al sole: Damiano rischia tutto per Eduardo, Micaela aff...
Anticipazioni Un posto al sole - Mariella e Guido

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 novembre: ennesima svolta tra Guido e Mariella

Anticipazioni settimanali UPAS, cosa succederà nelle prossime puntate: Rosa dovrà sc...
Anticipazioni Un posto al sole - Mariella e Guido

Un posto al sole, Mariella (sconvolta) gela Guido: il suo ultimatum choc a Claudia

In queste puntate la coppia affronta dubbi e sfide, mentre segreti, gesti romantici ...
Un posto al Sole anticipazioni: Guido e Mariella

Un Posto al Sole, Guido e Mariella: il colpo di scena. Anticipazioni e spoiler 'infuocato'

Ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedremo nei nuovi episodi dell’amatissima soa...
Un Posto al Sole: il gesto disperato di Gennaro mette in crisi Roberto. Cosa succede oggi

Un Posto al Sole: il gesto disperato di Gennaro mette in crisi Roberto. Cosa succede oggi

Le migliori serie e soap di martedì 2 dicembre 2025: arriva un nuovo ispettore (con ...

Salugea

Collagene idrolizzato

Come sostenere l'elasticità della pelle

LEGGI

Personaggi

Alanah Bloor

Alanah Bloor
John Hannah

John Hannah
Martina Colombari

Martina Colombari
Tommaso Donadoni

Tommaso Donadoni

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963