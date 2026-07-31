Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 3 agosto 2026: Anna si confronta con Gianluca

Le trame disponibili per lunedì 3 agosto 2026: confronti familiari e gelosie in vacanza tra i protagonisti di Palazzo Palladini

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7006

Dove eravamo rimasti il 31 luglio 2026

Per la puntata di venerdì 31 luglio 2026 le anticipazioni indicano che un’iniziativa di Jimmy getterà nel panico Micaela. Manuela e Niko si preparano a ricevere dallo psicologo il responso sui questionari. Un incontro fortuito darà a Alberto l’occasione per cercare un chiarimento con il figlio. Una piacevole sorpresa alla terrazza farà tornare il buonumore a Luca.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Un posto al sole del 30 luglio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 3 agosto 2026

Per la puntata di lunedì 3 agosto 2026 (episodio 7006) le anticipazioni segnalano che Alberto dovrà comunicare a Federico che Gianluca non partirà più per le vacanze con loro; inaspettatamente Anna decide di andare da Gianluca per confrontarsi con lui. Niko e Manuela comunicano a tutti i parenti il responso dello psicologo sul figlio. Jimmy sembra finalmente riuscire a ritrovare la spensieratezza per stare insieme ai suoi coetanei. La vacanza di Guido e Mariella inizia sotto i peggiori auspici per l’insofferenza di Bice, e la situazione peggiora con l’arrivo di Cotugno, deciso a conquistarla, sotto gli occhi di Massaro che si infiamma di gelosia.

Le trame di Un posto al sole del 31 luglio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

UPAS, Manuela con Niko e Serena

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 31 luglio 2026: l'attesa di Manuela e Niko

Le tame di UPAS per venerdì 31 luglio 2026: l'attesa di Manula e Niko del responso d...
UPAS, Nunzio e Rossella

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 22 luglio 2026: Nunzio contro Rossella

Le trame di UPAS di mercoledì 22 luglio 2026: durissimo litigio tra lo chef e la dot...
UPAS, Maurizio con Jimmy, Serena, Niko e Manuela

Un posto al sole, le anticipazioni dal 3 al 7 agosto 2026: Jimmy ritrova il sorriso

Disponibili le trame della settimana dal 3 al 7 agosto: vacanze in tensione, segreti...
UPAS, Rossella

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 21 luglio 2026: Rossella e l'offerta irrinunciabile

Le trame di UPAS di martedì 21 luglio 2026: la dottoressa riceve una proposta da non...
UPAS, Alberto con Luca e Giulia

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 30 luglio 2026: Luca sprofonda

Le trame di UPAS di giovedì 30 luglio 2026: il tentativo di truffa subito mette in d...
UPAS, Marina

Un posto al sole, le anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2026: Marina è fuori controllo

Le trame di UPAS per la settimana dal 27 al 31 luglio 2026: la gelosia per Greta spi...
UPAS, Nunzio e Rossella

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 17 luglio: Rossella e Nunzio se ne vanno da Napoli

Le trame di UPAS di venerdì 17 luglio 2026: malgrado l'amico Gianluca sia in diffico...
UPAS, Diego e Lorenza

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 8 luglio 2026: Diego è fuori controllo (per Lorenza)

Le trame di UPAS di mercoledì 8 luglio 2026: il ragazzo, consumato dalla gelosia per...
UPAS, Greta

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 23 luglio 2026: Greta distrugge Marina

Le trame di UPAS di giovedì 23 luglio 2026: la moglie di Ferri non tollera più la Fo...

SO. CO. ECOLOGICA

Recupero materiali edili

Come ridurre i costi di cantiere e gli sprechi

LEGGI

Personaggi

Anna Vagli

Anna Vagli
Gianmarco Pozzoli

Gianmarco Pozzoli
Toni Capuozzo

Toni Capuozzo
Paola Ferrari

Paola Ferrari

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963