Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 3 agosto 2026: Anna si confronta con Gianluca Le trame disponibili per lunedì 3 agosto 2026: confronti familiari e gelosie in vacanza tra i protagonisti di Palazzo Palladini

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Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7006

Dove eravamo rimasti il 31 luglio 2026

Per la puntata di venerdì 31 luglio 2026 le anticipazioni indicano che un’iniziativa di Jimmy getterà nel panico Micaela. Manuela e Niko si preparano a ricevere dallo psicologo il responso sui questionari. Un incontro fortuito darà a Alberto l’occasione per cercare un chiarimento con il figlio. Una piacevole sorpresa alla terrazza farà tornare il buonumore a Luca.

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Le trame di Un posto al sole del 30 luglio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 3 agosto 2026

Per la puntata di lunedì 3 agosto 2026 (episodio 7006) le anticipazioni segnalano che Alberto dovrà comunicare a Federico che Gianluca non partirà più per le vacanze con loro; inaspettatamente Anna decide di andare da Gianluca per confrontarsi con lui. Niko e Manuela comunicano a tutti i parenti il responso dello psicologo sul figlio. Jimmy sembra finalmente riuscire a ritrovare la spensieratezza per stare insieme ai suoi coetanei. La vacanza di Guido e Mariella inizia sotto i peggiori auspici per l’insofferenza di Bice, e la situazione peggiora con l’arrivo di Cotugno, deciso a conquistarla, sotto gli occhi di Massaro che si infiamma di gelosia.

Le trame di Un posto al sole del 31 luglio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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