Un posto al sole, Rosa è vicinissima alla verità (ma non sa che rischio corre) Le trame di Un Posto al Sole di martedì 29 settembre 2026: la Picariello chiede aiuto a Grillo ma non sa a quale pericolo si sta esponendo. Renato fa yoga

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.037.

Dove eravamo rimasti il 28 settembre 2026

Grillo continua il suo cinico gioco al massacro nei confronti di Eduardo e Damiano ma gli interrogativi sorti in seguito all’improvvisa sparizione di Renda potrebbero sventare il folle piano di vendetta dell’ispettore. Complice Serena, la tensione tra Samuel e Nunzio potrebbe dissiparsi, ma a complicare le cose, come al solito, ci penserà Lorenza. Mariella è entusiasta degli effetti benefici che lo yoga ha su di lei e, oltre a Guido, farà un nuovo e improbabile proselito.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 29 settembre 2026

Viola viene messa al corrente della scomparsa di Damiano. Rosa, incapace di aspettare gli sviluppi della situazione, comincia a fare domande in giro e si imbatte in Grillo, al quale rivolge ignara uno struggente appello. Lorenza sembra aver sostituito in tutto e per tutto Micaela come social media manager del Vulcano, e continua a suscitare tensioni. La disastrosa aggiunta di Renato alla sessione di yoga fa capire a Mariella quanto le manchi Sasà, e Guido decide di intervenire per cercare una soluzione.

Le trame di Un posto al sole del 28 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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