Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 29 maggio 2026: Raffaele perde la testa
Le trame di UPAS di venerdì 29 maggio 2026: il portiere scopre un messaggio di Vanni a Ornella e fa una scenata di gelosia. Michele trova un comico "eccezionale"
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6960
Dove eravamo rimasti il 28 maggio 2026
Nonostante stia per partire con Raffaele, Ornella è sempre più in sintonia con Vanni, che continua a tentarla con la proposta di andare in Argentina. Stefano è deciso a riconquistare Greta. Marina decide di intervenire per aiutare Cristina a superare le tensioni con i genitori. Diviso tra la paura di ferire Gianluca e il desiderio di riconquistare Anna, Alberto vivrà un momento di profonda crisi. Nel frattempo Renato si prepara alla riunione di condominio: otterrà la nomina ad amministratore?
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 29 maggio 2026
Dopo aver letto un messaggio di Vanni, Raffaele, geloso, litiga con la moglie e la tensione nella coppia esplode. Rosa dovrà stare molto attenta a non fare più assenze alla scuola serale, per non perdere l’anno. Michele sottopone a Rossella, Silvia e Nunzio un comico che ha scovato per il nuovo programma radiofonico da mettere in palinsesto che, a suo dire, è veramente eccezionale.
Le trame di Un posto al sole del 28 maggio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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03 Giugno 2026
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