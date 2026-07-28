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Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 29 luglio 2026: Luca cade in un'imboscata

Le trame di UPAS di mercoledì 29 luglio 2026: il dottore vittima di una truffa telefonica, le conseguenze sono terribili. Greta e Roberto pericolosamente vicini

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Redazione

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Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.003.

Dove eravamo rimasti il 28 luglio 2026

Il comportamento di Marina nei confronti di Greta determinerà una frattura profonda fra lei e Roberto e, soprattutto, rischierà di avere delle conseguenze che la donna non aveva previsto. Diego scoprirà che Silvia sta cercando di tutelare la sua relazione con Ida e deciderà di muoversi anche lui nella stessa direzione, chiedendo aiuto a Giulia. Nel frattempo Guido e Mariella neanche immaginano cosa il barone Cotugno stia tramando con la forzata complicità di Alfredo: il barone sembra sempre più deciso a conquistare Bice.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 29 luglio 2026

Luca, che sta vivendo un periodo relativamente tranquillo, subisce purtroppo un tentativo di truffa telefonica che potrebbe avere gravi conseguenze. La pericolosa vicinanza tra Roberto e Greta induce quest’ultima a fare un passo indietro, ma potrebbe essere troppo tardi. Micaela impone a Jimmy, durante la loro vacanza in Calabria, di stare meno con gli adulti e frequentare di più i suoi coetanei, ma questa mossa potrebbe rivelarsi controproducente per l’equilibrio del ragazzo.

Le trame di Un posto al sole del 28 luglio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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