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Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 29 giugno 2026: la scelta choc di Stella

Le trame di UPAS di lunedì 29 giugno 2026: la donna deve prendere una decisione difficile (senza ritorno) su Eduardo. Anna si fa finalmente viva con Alberto

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Redazione

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Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.981.

Dove eravamo rimasti il 26 giugno 2026

Dopo il furto a Palazzo Palladini, Raffaele non si dà pace per aver lasciato le chiavi dei condomini incustodite. E mentre Eduardo sta per venire a conoscenza di quello che è successo, Angelo sembra non avere altra scelta che portare avanti il piano di Grillo. Alberto prova a riportare un po’ di normalità nella sua vita, ma il pensiero di Anna non sembra abbandonarlo. Vittima dell’ansia da prestazione in vista della serata con Bice, Massaro vivrà momenti di puro panico.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 29 giugno 2026

Non riuscendo a convincere Angelo a sottrarsi al piano di Grillo per incastrare Eduardo, Stella prenderà una sofferta decisione. Anna si è finalmente messa in contatto con Alberto: cosa l’ha spinta a rifarsi viva? Temendo che Sergio non riuscirà mai a superare la propria ansia nel rapportarsi a Bice, Mariella ipotizza che la coppia abbia bisogno di un aiuto esterno.

Le trame di Un posto al sole del 26 giugno 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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