Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 29 gennaio 2026: gli americani nascondono un segreto
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 29 gennaio 2026: Raffaele scopre che Mrs Price non dice tutta la verità. Rosa dubita di Damiano ed Eduardo prepara un colpo
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6874.
Dove eravamo rimasti il 28 gennaio 2026
Gravato dall’urgenza di guadagnare, Eduardo spinge perché la banda passi subito al colpo successivo, ma Rino non è dello stesso avviso. Con l’arrivo degli americani a Palazzo Palladini, Rosa capisce quanto sia fondamentale studiare l’inglese. Dopo l’uscita di Elena, alla radio si apre ufficialmente la partita per individuare il nuovo direttore.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 29 gennaio 2026
Eduardo riesce a convincere Stella e Angelo a mettere a segno un colpo per conto loro, senza Rino. Rosa apprende qualcosa su Damiano che potrebbe innescare una forte tensione nella coppia. Convinto che gli americani nascondano qualcosa, Renato potrebbe non essere lontano dalla verità. Intanto la rivalità tra Samuel e Nunzio continua, a suon di tormentoni.
Le trame di Un posto al sole del 28 gennaio 2026
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
