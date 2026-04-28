Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2026: Serena tormentata per Maurizio

Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 29 aprile 2026: la Cirillo è inquieta per la ricomparsa del padre delle gemelle. Eduardo in crisi per il nuovo colpo

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6938.

Dove eravamo rimasti il 28 aprile 2026

Roberto è sempre più ossessionato dal desiderio di rivalersi su Mori, mentre Marina è dilaniata dal dubbio che a motivarlo sia la gelosia nei confronti di Greta. Cristina, sempre più coinvolta da Leo, finisce con il trovarsi in una situazione sgradevole. Manuela è già proiettata sull’inserimento di Maurizio nella famiglia, mentre Micaela decide di smentire Samuel e incontrare il padre. Mariella prova inutilmente a sanare la frattura tra Bice e Massaro; Guido, però, compie un gesto capace di sorprenderla piacevolmente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 29 aprile 2026

Dopo che la banda ha puntato Palazzo Palladini, Eduardo vive un momento di profonda crisi, mentre Grillo è sempre più deciso a incastrarlo. Cristina è sempre più presa da Leo. Roberto prosegue la sua guerra contro Mori. Dopo che anche Micaela ha incontrato il padre, Serena continua a chiedersi se non sia giusto chiamare Monica.

Le trame di Un posto al sole del 28 aprile 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

UPAS, Marina Giordano

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 28 aprile 2026: Marina è disperata

Le trame di Un Posto al Sole di martedì 28 aprile 2026: la furia di Roberto contro M...
UPAS, Eduardo e Angelo

Un posto al sole, le anticipazioni dal 27 aprile al 1 maggio 2026: assalto a Palazzo Palladini (poi la soap salta)

Le trame di Un posto al sole per la settimana dal 27 aprile al 1 maggio 2026: la ban...
UPAS, Eduardo e gli Esposito

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 24 aprile 2026: Palazzo Palladini sotto attacco

Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 24 aprile 2026: la banda di Eduardo pensa a ...
UPAS, Eduardo

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 27 aprile 2026: Eduardo si ribella

Le trame di Un Posto al Sole per lunedì 27 aprile 2026: l'ipotesi di un colpo a Pala...
UPAS, Michele e Roberto

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 23 aprile 2026: Michele è nei guai

Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 23 aprile 2026: lo scontro tra Stefano e Rob...
UPAS, Cristina

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 1 aprile 2026: Cristina tradita da tutti (madre e amici)

Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 1 aprile 2026: la ragazza abbandonata da G...
UPAS, Clara

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 2 aprile 2026: la piccola Nunzia sta male

Le trame di Un Posto al Sole per giovedì 2 aprile 2026: emergenza sanitaria per la f...
UPAS, Serena e Manuela

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 30 marzo 2026: Serena nasconde un segreto inconfessabile

Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 30 marzo 2026: la maggiore delle Cirillo non ...
UPAS, Alberto

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 31 marzo 2026: Alberto tradisce Gianluca

Le trame di Un Posto al Sole di martedì 31 marzo 2026: l'avvocato impone ad Anna di ...

Salute

Malattia del sangue

Come affrontare la mielofibrosi che colpisce il midollo osseo

LEGGI

Personaggi

Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti
Federico Russo

Federico Russo
Ludovico Fremont

Ludovico Fremont
Claudio Bisio

Claudio Bisio

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963