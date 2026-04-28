Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2026: Serena tormentata per Maurizio
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 29 aprile 2026: la Cirillo è inquieta per la ricomparsa del padre delle gemelle. Eduardo in crisi per il nuovo colpo
Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6938.
Dove eravamo rimasti il 28 aprile 2026
Roberto è sempre più ossessionato dal desiderio di rivalersi su Mori, mentre Marina è dilaniata dal dubbio che a motivarlo sia la gelosia nei confronti di Greta. Cristina, sempre più coinvolta da Leo, finisce con il trovarsi in una situazione sgradevole. Manuela è già proiettata sull’inserimento di Maurizio nella famiglia, mentre Micaela decide di smentire Samuel e incontrare il padre. Mariella prova inutilmente a sanare la frattura tra Bice e Massaro; Guido, però, compie un gesto capace di sorprenderla piacevolmente.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 29 aprile 2026
Dopo che la banda ha puntato Palazzo Palladini, Eduardo vive un momento di profonda crisi, mentre Grillo è sempre più deciso a incastrarlo. Cristina è sempre più presa da Leo. Roberto prosegue la sua guerra contro Mori. Dopo che anche Micaela ha incontrato il padre, Serena continua a chiedersi se non sia giusto chiamare Monica.
Le trame di Un posto al sole del 28 aprile 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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