Un posto al sole, Damiano sparisce improvvisamente: è la svolta decisiva Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 28 settembre 2026: l'ultima mossa di Grillo si ritorce contro l'ispettore. Lorenza semina sempre più scompiglio

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Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.036.

Dove eravamo rimasti il 25 settembre 2026

Spinto dal sospetto che Grillo sia legato alla scomparsa di Eduardo, Damiano decide di vederci chiaro. Nel frattempo Alberto fa visita ogni giorno, con rinnovata speranza, a Gianluca e scoprirà che, a volte, proprio le persone più inaspettate possono offrire parole di grande conforto. Dopo il licenziamento di Micaela, i rapporti tra Nunzio e Samuel peggiorano ulteriormente, con i due sempre più ai ferri corti.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 28 settembre 2026

Grillo continua il suo cinico gioco al massacro nei confronti di Eduardo e Damiano, ma gli interrogativi sorti in seguito all’improvvisa sparizione di Renda potrebbero sventare il folle piano di vendetta dell’ispettore. Complice Serena, la tensione tra Samuel e Nunzio potrebbe dissiparsi, ma a complicare le cose, come al solito, ci penserà Lorenza. Mariella è entusiasta degli effetti benefici che lo yoga ha su di lei e, oltre a Guido, farà un nuovo e improbabile proselito.

Le trame di Un posto al sole del 25 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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