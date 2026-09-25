Un posto al sole, Damiano sparisce improvvisamente: è la svolta decisiva
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 28 settembre 2026: l'ultima mossa di Grillo si ritorce contro l'ispettore. Lorenza semina sempre più scompiglio
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.036.
Dove eravamo rimasti il 25 settembre 2026
Spinto dal sospetto che Grillo sia legato alla scomparsa di Eduardo, Damiano decide di vederci chiaro. Nel frattempo Alberto fa visita ogni giorno, con rinnovata speranza, a Gianluca e scoprirà che, a volte, proprio le persone più inaspettate possono offrire parole di grande conforto. Dopo il licenziamento di Micaela, i rapporti tra Nunzio e Samuel peggiorano ulteriormente, con i due sempre più ai ferri corti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 28 settembre 2026
Grillo continua il suo cinico gioco al massacro nei confronti di Eduardo e Damiano, ma gli interrogativi sorti in seguito all’improvvisa sparizione di Renda potrebbero sventare il folle piano di vendetta dell’ispettore. Complice Serena, la tensione tra Samuel e Nunzio potrebbe dissiparsi, ma a complicare le cose, come al solito, ci penserà Lorenza. Mariella è entusiasta degli effetti benefici che lo yoga ha su di lei e, oltre a Guido, farà un nuovo e improbabile proselito.
Le trame di Un posto al sole del 25 settembre 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, Grillo ha i giorni contati: Damiano lo mette sotto pressione
Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 25 settembre 2026: Renda è convinto che l'is...
Un posto al sole, la follia di Grillo finisce in tragedia: l'esito è fatale
Le trame di UPAS per la settimana dal 28 settembre al 2 ottobre: il rapimento di Edu...
Un posto al sole, il Vulcano esplode: Samuel fa una pazzia
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 24 settembre 2026: Damiano si mette alla ric...
Un posto al sole, per una protagonista è il momento dell'addio: chi va via
Le trame di Un Posto al Sole per mercoledì 23 settembre 2026: mentre Damiano viene c...
Un posto al sole, Damiano scopre la verità su Eduardo: Grillo trema
Le trame di UPAS per la settimana dal 21 al 25 settembre 2026: Renda indaga sulla sc...
Un posto al sole, Micaela all'attacco di Lorenza: il Vulcano esplode
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 16 settembre 2026: mentre Eduardo è in bal...
Un posto al sole, Damiano corre un grave pericolo: chi lo minaccia
Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 18 settembre 2026: il poliziotto è nel mirin...
Un posto al sole, una protagonista se ne deve andare: cacciata in tronco
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 17 settembre 2026: per placare le tensioni a...