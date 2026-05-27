Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 28 maggio 2026: Ornella lascia Raffaele? Le trame di UPAS di giovedì 28 maggio 2026: la dottoressa deve partire con Raffaele ma pensa solo a Vanni e alla fuga in Argentina

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6959.

Dove eravamo rimasti il 27 maggio 2026

Definito l’accordo societario con Marina, Stefano è pronto a riconquistare Greta. Intanto Cristina, non volendo deludere Leo, insiste per portarlo in viaggio con lei alimentando le tensioni familiari con Ferri. Devastato dall’addio di Anna, Alberto è pronto a sacrificare tutto pur di non rinunciare a lei. Cotugno si convince di doverla salvare dalle grinfie di Massaro ma Bice è ormai pronta a perdonare l’ex marito.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 28 maggio 2026

Nonostante stia per partire con Raffaele, Ornella è sempre più in sintonia con Vanni, che continua a tentarla con la proposta di andare in Argentina. Stefano è deciso a riconquistare Greta. Marina decide di intervenire per aiutare Cristina a superare le tensioni con i genitori. Diviso tra la paura di ferire Gianluca e il desiderio di riconquistare Anna, Alberto vivrà un momento di profonda crisi. Nel frattempo Renato si prepara alla riunione di condominio: otterrà la nomina ad amministratore?

Le trame di Un posto al sole del 27 maggio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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