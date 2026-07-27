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Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 28 luglio 2026: Marina si fa del male da sola

ALe trame di UPAS di martedì 28 luglio 2026: l'attacco a Greta della moglie di Ferri finisce per avere terribili conseguenze proprio per lei

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Redazione

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.002.

Dove eravamo rimasti il 27 luglio 2026

Dopo una giornata di tensione con il marito e in balìa di una gelosia accecante per l’intesa tra Roberto e Greta, Marina compie un gesto plateale contro la rivale. Ornella finalmente comprende quali siano i suoi reali desideri e Raffaele, dopo aver riassaporato la gioia del suo ritorno, le propone qualcosa di molto allettante. Intanto Guido e Mariella ricevono l’inaspettata visita di Alfredo, il maggiordomo del barone Cotugno.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 28 luglio 2026

Il comportamento di Marina nei confronti di Greta determinerà una frattura profonda fra lei e Roberto e, soprattutto, rischierà di avere delle conseguenze che la donna non aveva previsto. Diego scoprirà che Silvia sta cercando di tutelare la sua relazione con Ida e deciderà di muoversi anche lui nella stessa direzione, chiedendo aiuto a Giulia. Nel frattempo Guido e Mariella neanche immaginano cosa il barone Cotugno stia tramando con la forzata complicità di Alfredo: il barone sembra sempre più deciso a conquistare Bice.

Le trame di Un posto al sole del 27 luglio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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