Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 28 gennaio 2026: Whoopi Goldberg umilia Rosa a Palazzo Palladini
Le trame di UPAS di mercoledì 28 gennaio 2026: con Mrs Price a Palazzo la Picariello capisce quanto serva sapere l'inglese. Eduardo scalpita per fare un colpo
Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6873.
Dove eravamo rimasti il 27 gennaio 2026
Deciso a esaudire il desiderio di Mrs Price, Raffaele ha fatto l’impossibile per garantirle un alloggio a Palazzo Palladini. Nel tentativo di mediare tra Cotugno e Bice, Mariella si è resa conto della fragilità dell’amica. Intanto, il vuoto lasciato da Elena nell’organico della radio ha iniziato a creare qualche problema.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 28 gennaio 2026
Gravato dall’urgenza di guadagnare, Eduardo spinge perché la banda di Stella passi subito al colpo successivo, ma Rino non è dello stesso avviso. Con l’arrivo degli americani a Palazzo Palladini, Rosa capirà quanto sia fondamentale studiare l’inglese. Dopo l’uscita di Elena, alla radio si apre ufficialmente la partita per individuare il nuovo direttore.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
