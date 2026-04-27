Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 28 aprile 2026: Marina è disperata Le trame di Un Posto al Sole di martedì 28 aprile 2026: la furia di Roberto contro Mori per la donna è sintomo dell'amore mai spento per Greta. Micaela sorprende

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6937.

Dove eravamo rimasti il 27 aprile 2026

Serena è ancora cauta su Maurizio, mentre Manuela è decisa a conoscere meglio suo padre. Micaela, pur restando apparentemente ostile, potrebbe rivedere la sua posizione grazie all’intervento di Samuel. La proposta di Rino di mettere a segno un colpo a Palazzo Palladini manda Eduardo su tutte le furie, ma Rino Persico non sembra disposto a rinunciare al piano. Determinata a far incontrare Bice con Massaro per parlare di Gerry, Mariella tende una piccola trappola: l’incontro, però, non avrà l’esito sperato.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 28 aprile 2026

Roberto è sempre più ossessionato dal desiderio di rivalersi su Mori e Marina è dilaniata dal dubbio che a motivarlo sia la gelosia nei confronti di Greta. Cristina, sempre più coinvolta da Leo, finirà con il trovarsi in una situazione sgradevole. Manuela è già proiettata sull’inserimento di Maurizio nella famiglia, mentre Micaela decide di smentire Samuel e incontrare il padre. Mariella prova inutilmente a sanare la frattura tra Bice e Massaro; Guido, però, compirà un gesto capace di sorprenderla piacevolmente.

Le trame di Un posto al sole del 27 aprile 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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