Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 27 marzo 2026: il matrimonio di Niko va a monte Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 27 marzo 2026: le nozze con Manuela rischiano di non essere celebrate. Pino torna alla carica con Rosa

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6915.

Dove eravamo rimasti il 26 marzo 2026

Divisa tra la seduta di laurea e il suo matrimonio, Manuela si troverà di fronte a un imprevisto non messo in conto: come se la caverà? Roberto sembra comprendere che Greta sta attraversando un momento molto complicato e prova a starle accanto, mentre Cristina sembra aver ritrovato il buon umore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 27 marzo 2026

Niko, in chiesa, realizza la sostituzione tra Micaela e Manuela: la funzione s’interrompe e il prete sembra sul punto di sospendere tutto. Cosa accadrà? Manuela riuscirà ad arrivare in tempo e sposare Niko? Massaro farà a Mariella una richiesta quanto mai inaspettata. Pino cercherà un chiarimento con Rosa.

Le trame di Un posto al sole del 26 marzo 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche