Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 27 maggio 2026: il gesto estremo di Alberto
Le trame di UPAS di mercoledì 27 maggio 2026: distrutto dall'addio di Anna, l'avvocato Palladini è pronto a sacrificare tutto per lei. Cotugno vuole salvare Bice
Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6958.
Dove eravamo rimasti il 26 maggio 2026
Rossella è divisa tra lealtà e responsabilità, Anna prende in contropiede Alberto con una decisione inattesa. Le gemelle incrociano le spade e a finirci in mezzo, come al solito, è Samuel. Guido e Mariella, reduci da una notte sregolata, sottovalutano l’istinto da segugio di Cotugno.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 27 maggio 2026
Definito l’accordo societario con Marina, Stefano è pronto a riconquistare Greta. Intanto Cristina, non volendo deludere Leo, insiste per portarlo in viaggio con lei alimentando le tensioni familiari con Ferri. Devastato dall’addio di Anna, Alberto è pronto a sacrificare tutto pur di non rinunciare a lei. Cotugno si convince di doverla salvare dalle grinfie di Massaro ma Bice è ormai pronta a perdonare l’ex marito.
Le trame di Un posto al sole del 26 maggio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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