Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 27 luglio 2026: Marina va all'attacco Le trame di UPAS di lunedì 27 luglio 2026: la donna non sopporta più la Fournier e fa un gesto estremo. Ornella capisce cosa prova per Vanni: la sua decisione

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.001.

Dove eravamo rimasti il 24 luglio 2026

Ornella riceve un invito da Vanni e, sempre più sensibile al suo fascino, potrebbe vederlo di nascosto da Raffaele. Michele si trova suo malgrado a subire le conseguenze dello scontro tra Ferri e Stefano Mori. Marina è stanca della frequentazione tra Roberto e Greta e rivolge al marito una richiesta che ha il sapore di un ultimatum. Samuel, Micaela e Jimmy raggiungono Nunzio e Rossella in vacanza in Calabria, con Manuela in apprensione per quella iniziativa della sorella.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 27 luglio 2026

Dopo una giornata di tensione con il marito e in balìa di una gelosia accecante per l’intesa tra Roberto e Greta, Marina compie un gesto plateale contro la rivale. Ornella finalmente comprende quali siano i suoi reali desideri e Raffaele, dopo aver riassaporato la gioia del suo ritorno, le propone qualcosa di molto allettante. Intanto Guido e Mariella ricevono l’inaspettata visita di Alfredo, il maggiordomo del barone Cotugno.

Le trame di Un posto al sole del 24 luglio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche